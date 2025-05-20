Попались: поднята тревога по поводу «беспрепятственного доступа» США к датским авиабазам

«Если законопроект будет принят, мы рискуем тем, что американские солдаты получат право подавить демонстрацию возле одной из своих баз, чтобы обеспечить безопасность и контроль над базой», — заявил Питер Ведель Кессинг, старший научный сотрудник Датского института по правам человека, который консультировал защиту комитет по правовым вопросам, сообщил The Guardian. «Если вооруженные американские солдаты применят чрезмерную силу против демонстрантов, у Дании не будет возможности привлечь их к ответственности».