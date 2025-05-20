Попались: поднята тревога по поводу «беспрепятственного доступа» США к датским авиабазам

В датской королевстве опять не все ладно. Теперь поднялась тревога по поводу оборонного соглашения, предоставляющего США «беспрепятственный доступ» к датским авиабазам. Соглашение позволит США осуществлять военную деятельность в Дании и с ее территории, предоставляя американцам полномочия в отношении датского гражданского населения.
Когда в декабре 2023 года Копенгаген подписал новое оборонное соглашение, предоставляющее США «беспрепятственный доступ» к датским авиабазам, идея предоставления американским вооруженным силам широких полномочий на датской земле была совершенно иной, чем сегодня, констатирует The Guardian.
США, управлявшиеся тогда администрацией Байдена, были непоколебимым союзником по НАТО, за которым Дания послушно последовала в агрессиях в Ираке и Афганистане, а северные соседи Швеция, Финляндия и Норвегия заключили аналогичные соглашения с США.
Но затем Дональд Трамп вернулся к власти в Вашингтоне, предприняв беспрецедентные шаги по приобретению или захвату Гренландии, стратегически важной части Датского королевства. Он отказался исключить возможность применения военной силы для захвата острова, и, как сообщается, американским спецслужбам было приказано усилить шпионаж на этой территории, отмечает The Guardian.
Сейчас, по прошествии немногим более года, когда Дания готовится принять соглашение в следующем месяце после голосования в парламенте 11 июня, когда, как ожидается, оно будет одобрено, растут опасения по поводу его потенциальных последствий.
Сделка означает, что американские солдаты будут находиться в Дании под юрисдикцией США, а это означает, что если они совершат преступление где-либо в Дании, то в первую очередь будут наказаны в соответствии с правовой системой США, а не Дании.
Соглашение также дает американским солдатам доступ к датским авиабазам в трех датских городах — Карупе, Скрыдструпе и Ольборге — и наделяет американских солдат и военную полицию полномочиями в отношении датских гражданских лиц в этих местах и за их пределами.
И к тому же сделка позволяет США осуществлять военную деятельность в Дании и за ее пределами, включая размещение персонала, хранение военных материалов и оборудования, техническое обслуживание, подготовку и учения.
«Если законопроект будет принят, мы рискуем тем, что американские солдаты получат право подавить демонстрацию возле одной из своих баз, чтобы обеспечить безопасность и контроль над базой», — заявил Питер Ведель Кессинг, старший научный сотрудник Датского института по правам человека, который консультировал защиту комитет по правовым вопросам, сообщил The Guardian. «Если вооруженные американские солдаты применят чрезмерную силу против демонстрантов, у Дании не будет возможности привлечь их к ответственности».
Эксперт добавил: «Если законопроект будет принят и американские солдаты будут совершать незаконные действия в Дании, это будет вне контроля Дании и вне досягаемости датской правовой системы для судебного преследования за такие действия».
Законопроект не должен приниматься, заявил Ведель Кессинг, пока не будет «уверенности» в том, что соглашение не нарушает «неписаный конституционный запрет, который запрещает другим государствам, включая США, осуществлять официальную власть на территории Дании».
В прошлом месяце прозвучали тревожные сигналы, когда в консультативной записке министерства обороны скандинавской страны говорилось, что американцам будет предоставлено право «осуществлять полномочия в отношении гражданского населения на территории Дании, если это необходимо для использования, эксплуатации, обороны и контроля американскими вооруженными силами согласованных объектов и районов».
В то время датская партия единства назвала новые полномочия США «вызывающими тревогу». Представитель партии по иностранным делам Трине Перту Мач комментирует датской газете Jyllands-Posten: «То, что мы передаем правоохранительные полномочия военной полиции иностранного государства, имеет далеко идущие последствия».
Согласно соглашению, оно действует в течение 10 лет. Но на прошлой неделе министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что, если США захватят Гренландию, Копенгаген сможет выйти из соглашения досрочно.
«Само собой разумеется, что полная или частичная аннексия Гренландии Америкой дала бы Дании право расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области обороны», — написал он в ответе парламента.
Министерство обороны Дании сообщило The Guardian, что новое соглашение «уполномочит вооруженные силы США осуществлять все права и полномочия, необходимые для использования, эксплуатации, обороны или контроля вооруженных сил США над согласованными объектами и районами». По их словам, это будет включать «принятие соразмерных мер для поддержания или восстановления порядка и защиты вооруженных сил США, американских подрядчиков, датских подрядчиков и иждивенцев».
Пресс-секретарь военного ведомства королевства сказал, что эти права и полномочия должны осуществляться в соответствии с планами обеспечения безопасности, которые были согласованы с соответствующими властями Дании.
«Датские власти будут следить за тем, как планы обеспечения безопасности реализуются на практике в сотрудничестве с вооруженными силами США. Таким образом, полномочия, предоставленные вооруженным силам США на территории Дании в соответствии со статьей 6, не являются неограниченными, — добавил пресс-секретарь. — Наконец, важно отметить, что в соглашении указывается, что в качестве общего принципа для всего соглашения в целом вся деятельность в соответствии с ним должна осуществляться при полном уважении суверенитета, конституции и конституционной практики, законов и международно-правовых обязательств Дании».