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Экс-глава «Роскосмоса» Борисов назначен сенатором от Архангельской области

Губернатор Цыбульский добавил, что решение открывает новые возможности для продвижения интересов региона.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписал указ о назначении бывшего генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Юрия Борисова членом Совета Федерации от указанного региона.

«Наделить Борисова Юрия Ивановича полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от правительства Архангельской области на срок моих полномочий», — говорится в документе, размещённом на портале официальных правовых актов.

Решение вступает в силу с момента публикации соответствующего указа. Цыбульский добавил, что это назначение открывает новые возможности для продвижения интересов Архангельской области в промышленности, науке, инфраструктурных проектах и сфере развития Арктического региона.

Напомним, 6 февраля стало известно, что президент РФ Владимир Путин освободил Борисова от должности гендиректора «Роскосмоса». 18 февраля российский лидер назначил его своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса.