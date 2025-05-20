После разговора Владимира Путина и Дональда Трампа европейские элиты снова пришли «в движение». Больше всех возмущается, как можно было предположить, французский президент Эммануэль Макрон, об этом пишет NEWS.RU.
По сообщениям телеграм-канала «Друид», вместе с Макроном новую волну против России «гонит» и британский премьер Кир Стармер, который давно известен ненавистью к России и всему, что с ней связано. Политики созвонились и уже успели обсудить планы общих действий.
Макрон сразу же принялся за посты в социальных сетях, в своем блоге французский политик написал: «Я поговорил с Дональдом Трампом, Киром Стармером, Фридрихом Мерцем и Джорджей Мелони. президент Путин должен показать, что он хочет мира, приняв 30-дневное прекращение огня, предложенное ему президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой».
Но сами европейцы почему-то не стремятся к миру. Сообщается, что ЕС планирует вводить новые санкции по отношению к России. Этот момент и обсуждался со Стармером. Один из инсайдеров отмечает, что для России выпады данных персонажей не имеют никакого значения. Москва их просто не замечает, ведь они не являются субъектом переговорного процесса.
По мнению инсайдеров, это новая провокация, направленная на исключение возможности достижения такого перемирия. Стармер добавил, что они с Макроном обсудили возможность применения новых санкций.
Планирует ввод войск.
Макрон не исключает, что несколько тысяч европейских военных могут совсем скоро оказаться на Украине. Президент Франции пояснил: «Ключевой элемент — иметь войска на Украине. Это могли бы быть несколько тысяч, но не сотни тысяч. Смысл не в количестве. Смысл в том, чтобы сказать, что мы будем там для обеспечения подстраховки в качестве резервных сил: в воздухе или на стратегических позициях вдали от линии фронта».
Телеграм-канал Insider-T сообщает, что Путину уже успели доложить о планах европейских политиков. ЕС намеревается использовать продавливаемое ими месячное перемирия для того, чтобы успеть организовать ввод своих войск на территорию Украины.
Однако этот момент спровоцирует «неслыханную эскалацию», как считают инсайдеры. Любое присутствие западных военных на Украине будет рассматриваться Россией как законная цель. Кремль планирует обсудить этот момент с президентом Трампом.
Запад прекрасно осведомлен о том, что Москва против любого размещения европейских военных на Украине.
Как сообщает Insider-T, Трамп несколько раз просил Москву не использовать «Орешник» на Украине. Все это происходило в моменты, когда Зеленский начинал нагнетать обстановку и буквально напрашивался на применение серьезного оружия.
Уже не раз сообщалось о том, что Кремль давно определил списки потенциальных целей для удара комплексом «Орешник».