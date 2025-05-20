Макрон: «Наши военные нужны Украине для подстраховки»

Макрон не исключает, что несколько тысяч европейских военных могут совсем скоро оказаться на Украине. Президент Франции пояснил: «Ключевой элемент — иметь войска на Украине. Это могли бы быть несколько тысяч, но не сотни тысяч. Смысл не в количестве. Смысл в том, чтобы сказать, что мы будем там для обеспечения подстраховки в качестве резервных сил: в воздухе или на стратегических позициях вдали от линии фронта».