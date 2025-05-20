Ушедший из «Роскосмоса» Борисов стал сенатором от Архангельской области

Полномочия Борисова будут действовать в течение срока полномочий губернатора.
Юрий Борисов стал сенатором от Архангельской области после ухода из «Роскосмоса». Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Цыбульский. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Наделить Борисова Юрия Ивановича полномочиями сенатора Российской Федерации», — говорится в указе. Полномочия Борисова будут действовать в течение срока полномочий губернатора. Источник «Ъ», имеющий отношение к «Роскосмосу», назвал одним из факторов, повлиявших на решение Борисова, стало желание обезопасить себя на фоне проводимых в госкорпорации проверочных мероприятий.
Юрий Борисов ранее занимал пост генерального директора госкорпорации «Роскосмос» с июля 2022 года по февраль 2025 года. До этого он работал вице-премьером по вопросам оборонно-промышленного комплекса и заместителем министра обороны. После ухода из «Роскосмоса» Борисов был назначен специальным представителем президента России по вопросам международного космического сотрудничества.
Место сенатора от Архангельской области освободилось в январе 2025 года после добровольной отставки Александра Некрасова. В течение нескольких месяцев кандидатура нового представителя региона в Совете Федерации оставалась открытой.