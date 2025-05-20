Ушедший из «Роскосмоса» Борисов стал сенатором от Архангельской области

Юрий Борисов ранее занимал пост генерального директора госкорпорации «Роскосмос» с июля 2022 года по февраль 2025 года. До этого он работал вице-премьером по вопросам оборонно-промышленного комплекса и заместителем министра обороны. После ухода из «Роскосмоса» Борисов был назначен специальным представителем президента России по вопросам международного космического сотрудничества.