Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа продемонстрировал, что Соединенные Штаты признали ограниченность своего влияния на мировую политику и оставили роль мирового лидера, сообщает CNN.
В материале отмечается, что США, будучи крупнейшей военной силой и экономикой мира, на протяжении десятилетий сохраняли доминирующее влияние на международную политику.
Трамп считает, что роль Соединенных Штатов меньше, возможно, это тот момент, когда он наконец понял, что Путин — это человек, который не ищет его одобрения или преданности, и отступил, поделился своей точкой зрения автор публикации.
Если это так, то США признали ограниченность своего влияния, резюмировал обозреватель издания.
Президент США Дональд Трамп назвал условие для выхода Вашингтона из урегулирования конфликта на Украине. Глава американского государства указал на то, что это может произойти в том случае, если ситуация в российско-украинских переговорах не изменится.