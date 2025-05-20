Паслер: В госдолге Свердловской области надо учитывать еще 64 млрд рублей

«Я думаю, что сумма была все-таки не 2 млрд, которые вы назвали. Потому что мы с вами забыли о том, что в областном бюджете предусматриваются концессионные обязательства. В докладе была цифра о том, что на 64 млрд заключено концессионных соглашений. Но надо четко понимать, что концессионные соглашения, мы их не видим напрямую в госдолге, да. Но это же “квази-долг”, потому что вы ежегодно закладываете все эти деньги. Я хочу сказать, что это не 50 млн, и не 10, и не 100, а это уже ближе к миллиарду идет. Поэтому эти деньги также в структуре бюджета учитываются, вы их учитывали, и мы никуда не денемся, потому что субъект подписал эти обязательства, и это тоже деньги, и их надо тоже считать», — отметил Паслер.