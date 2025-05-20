СМИ: Евросоюз намерен сократить дипломатов в странах, это затронет и Беларусь

Так, согласно плану, предполагается смена приоритетов внешних связей с гуманитарного и культурного партнерства в сторону оборонного сотрудничества и кооперации в целях санкционного режима в отношении России и других стран. Это, в том числе, предполагает уменьшение в течение двух лет десяти миссий EEAS в таких странах как, к примеру, Беларусь и Лесото, где совместная работа по озвученным направлениям или невозможна, или же не имеет смысла.