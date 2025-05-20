СМИ: Евросоюз намерен сократить дипломатов в странах, это затронет и Беларусь

СМИ сообщают, что Евросоюз намерен сократить дипломатов в странах, это затронет и Беларусь. Подробности пишет ТАСС со ссылкой на издание Politico.
В сообщении говорится, что глава европейской дипломатии Кая Каллас, в подчинении которой находится Европейская служба внешних связей (EEAS), представила высшим должностным лицам Еврокомиссии план, касающийся реорганизации ведомства в рамках более масштабной оптимизации бюджета ключевых учреждений Европейского союза. Уточняестся, что указанный проект получил одобрение.
Так, согласно плану, предполагается смена приоритетов внешних связей с гуманитарного и культурного партнерства в сторону оборонного сотрудничества и кооперации в целях санкционного режима в отношении России и других стран. Это, в том числе, предполагает уменьшение в течение двух лет десяти миссий EEAS в таких странах как, к примеру, Беларусь и Лесото, где совместная работа по озвученным направлениям или невозможна, или же не имеет смысла.
Вместе с тем подчеркивается, что Евросоюз не закроет ни одну из 144 миссий полностью. Что касается сокращения, то оно предполагает уменьшение представительства до одного-трех человек.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Евросоюз тоталитарным военно-политическим блоком.
Тем временем Лукашенко обратился к белорусам в связи с Жировичской иконой Божией Матери.
Вместе с тем академия наук назвала реальную себестоимость картофеля в Беларуси.
Кстати, белорус лишился автомобиля во время рейда на дороге из-за долгов 13 000 рублей.