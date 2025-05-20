Директор кадрового департамента мэрии Сочи Елена Градинарь покинула свой пост

До прихода в администрацию Сочи Елена Градинарь занимала руководящие должности в администрации Кавказского района. Работу в мэрии Сочи она начала в феврале 2020 года в качестве заместителя руководителя департамента муниципальной службы и кадровой политики, а в феврале 2022 года возглавила это подразделение.