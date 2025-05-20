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Директор кадрового департамента мэрии Сочи Елена Градинарь покинула свой пост

Елена Градинарь ушла с поста директора департамента по собственному желанию.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

Директор департамента муниципальной службы и кадровой политики администрации Сочи Елена Градинарь ушла в отставку по собственному желанию. Информацию об этом «КП»-Кубань" подтвердили в мэрии курорта.

В настоящее время временно исполняющей обязанности руководителя департамента назначена Елена Титова.

До прихода в администрацию Сочи Елена Градинарь занимала руководящие должности в администрации Кавказского района. Работу в мэрии Сочи она начала в феврале 2020 года в качестве заместителя руководителя департамента муниципальной службы и кадровой политики, а в феврале 2022 года возглавила это подразделение.

Вице-мэр Сочи Галина Москалева, курировавшая работу Елены Градинарь, также ушла в отставку по собственному желанию в мае этого года.