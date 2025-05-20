ЕК хочет большей выгоды от помощи бедным странам, пишет Politico

Издание отмечает, что граничащие с ЕС страны, такие как Украина и Молдавия, столкнутся с отдельными и потенциально более жесткими условиями, чем другие развивающиеся страны. Так как, по словам одного из дипломатов ЕС, одинаковые условия не могут применяться к «странам-кандидатам (на членство в Евросоюзе) и странам Северной Африки». При этом ряд европейских стран рассматривают эти изменения как захват Еврокомиссией полномочий, поскольку это позволит ей перераспределять финансирование между различными регионами без консультаций с странами-членами.