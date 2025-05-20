Виталий Хоценко в подшефном Стаханове обсудил стратегию восстановления объектов

В рамках программы восстановления жилищного фонда Омская область планирует в 2025 году капитально отремонтировать три многоквартирных дома в Стаханове и Ирмино. Кроме того, ведется активная работа по модернизации коммунальной инфраструктуры. Уже завершается замена водовода на улице Свердлова. На очереди — аналогичные работы на улице Шоссейной. Ремонт дорог развернулся на улицах Нестерова, Ленина, Мичурина и Тельмана. Для удобства стахановцев здесь устанавливаются новые остановочные павильоны.