Виталий Хоценко в подшефном Стаханове обсудил стратегию восстановления объектов

«Работаю в Стаханове, шефство над которым закреплено за Омской областью. Встретился с омичами, выполняющими боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Вручил бойцам региональные госнаграды “За участие в СВО” и “За служение Омской области”. Передали парням посылки из дома, а также машины, квадроциклы, дроны, станции радиоэлектронной борьбы и другие предметы, которые необходимы на фронте. Ждем наших героев дома с Победой», — сообщил Виталий Хоценко в телеграм-канале.
Сейчас в Стаханове завершается реконструкция Мемориального комплекса, символизирующего подвиг героев Великой Отечественной войны. В год юбилея Победы омичи взяли на себя обязательства по его восстановлению. И 9 мая уже зажгли здесь Вечный огонь. Осталось смонтировать декоративные элементы, покрасить обелиск, установленный у братской могилы партизан-подпольщиков.
Вместе с временно исполняющей полномочия главы Стаханова Наталией Жулинской омский губернатор Виталий Хоценко осмотрел другие подшефные объекты. Особое внимание — модернизации родильного дома, где идет ремонт палат, коридоров, меняются системы электроснабжения и вентиляции, обновляются канализационные сети.
Кипит работа и в гимназии № 11 имени Кирилла и Мефодия. Новый облик обретают учебные классы, пищеблок, спортивный и актовый залы. В планах — приобретение новой мебели.
В рамках программы восстановления жилищного фонда Омская область планирует в 2025 году капитально отремонтировать три многоквартирных дома в Стаханове и Ирмино. Кроме того, ведется активная работа по модернизации коммунальной инфраструктуры. Уже завершается замена водовода на улице Свердлова. На очереди — аналогичные работы на улице Шоссейной. Ремонт дорог развернулся на улицах Нестерова, Ленина, Мичурина и Тельмана. Для удобства стахановцев здесь устанавливаются новые остановочные павильоны.
На рабочем совещании в администрации Стаханова с участием подрядчиков, законодателей, специалистов омская делегация обсудила детали проведения ремонтных работ на объектах, сроки их сдачи, а также планы на 2026 год.
Учитывая, что изношенность водопроводных сетей — один из наболевших вопросов Стаханова, регион продолжит ремонт аварийных участков. И, помимо этого, будет и дальше оказывать содействие в восстановлении социальных объектов и жилых домов.
Напомним, что Омская область взяла шефство над городом Стахановым в ЛНР три года назад. С тех пор в город регулярно идут гуманитарные поставки материалов и техники для восстановления инфраструктуры, едут бригады строителей, врачей, волонтеров. К движению активно подключились предприятия, организации, вузы и жители региона, которые оказывают жителям и фронту посильную всестороннюю поддержку.
Тем временем.
Педагоги Стаханова прошли стажировку в Омске. В рамках образовательной программы ее участники изучили опыт сибирских коллег и поделились собственным. Визит организован Институтом развития образования Омской области при поддержке регионального Минобразования.