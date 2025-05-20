«Не надо заниматься политиканством»: Парламент Приморья проведет реформу МСУ в Надеждинском районе, несмотря на протест поселений

Парламент Приморья планирует применить новый федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» для преобразования в муниципальные округа поселений двух последних территорий, где действует двухуровневая модель организации МСУ — Надеждинского и Дальнереченского районов. Законопроекты об этом инициировал комитет Заксобрания (ЗС) по региональной политике, законности и международному сотрудничеству. В случае принятия они вступят в силу 19 июня одновременно с федеральным законом. Дата приходится на середину периода назначения выборов в этих муниципалитетах. Эксперт указывает на возможную коллизию: к тому моменту некоторые поселения уже могут запустить избирательные процедуры, которые нельзя будет отменить. В парламенте призывают власти реформируемых муниципалитетов радеть за развитие территории в целом, а не стремиться сохранить свои должности, сообщает ИА PrimaMedia.
После принятых 15 мая на заседании Заксобрания решений о преобразовании Кировского и Спасского районов, а также городского округа Спасск-Дальний в муниципальные округа в крае осталось только два района, где сохраняется поселковый уровень власти. Население и большая часть представительных органов Надеждинского района в 2024 году повторно отказались от объединения в мунокруг с сопутствующей ликвидацией низового уровня МСУ. Действует такая система и в Дальнереченском районе. Остальные территории постепенно, начиная с 2019 года, перевели на одноуровневую модель управления.
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Власти Приморья намерены довести реформу МСУ в крае до логического конца в этом году. Профильный комитет ЗС ПК планирует одобрить две инициативы об установлении одноуровневой системы МСУ в двух оставшихся районах и вынести их на майское заседание парламента.
Как отмечается в документах к законопроектам, основанием для данного решения является принятие федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
«Частью 2 статьи 9 Федерального закона определено, что местное самоуправление в Российской Федерации осуществляется в городских округах и муниципальных округах, то есть установлена одноуровневая система местного самоуправления», — говорится в пояснительных записках.
В большей части поселений этих районов в сентябре завершается срок полномочий органов власти. Этим обстоятельством авторы инициатив обосновывают необходимость их преобразований в мунокруга.
Если оставить все как есть, то в единый день голосования должны состояться выборы депутатов муниципальных комитетов Надеждинского, Раздольненского и Тавричанского сельских поселений, а также глав Раздольненского и Тавричанского поселений. В Дальнереченском районе в сентябре 2025 года истекают полномочия депутатов мункомов и глав всех поселений, входящих в его состав.
— В этом (преобразовании — ред.) есть логика, — сказал ИА PrimaMedia политолог, член РАПК Вячеслав Беляков. — В любом случае по новому закону об МСУ, в конце концов, эти муниципалитеты будут преобразованы в округа. Понятно желание региональных властей не проводить выборы по два раза.
Согласно пояснительной записке, в Дальнереченском районе выборы депутатов думы новообразованного муниципалитета предполагается провести в сентябре 2025 года в единый день голосования, то есть 14 сентября.
Сложнее схема в Надеждинском районе. Как следует из документов, здесь предполагается переходный период, и в этом году избирать Думу Надеждинского мунокруга не планируется.
Предполагается, что до 31 декабря 2025 года будут продлены полномочия депутатов мункоматов Надеждинского, Раздольненского и Тавричанского поселений, а также двух глав Тавричанского и Раздольненского поселения, чьи полномочия заканчиваются в сентябре. С 31 декабря их полномочия, а также полномочия главы Надеждинского поселения (в данном случае досрочно) будут прекращены. А уже с 31 декабря и до избрания Думы Надеждинского мунокруга полномочия по решению вопросов местного значения сельских поселений будут возложены на главу Надеждинского района. Соответственно, полномочной будет и Дума Надеждинского района, избранная в 2023 году. Но на какой именно период — до окончания своих полномочий в 2028 году или иной срок — не уточняется.
Данные законопроекты, как ожидается, вступят в силу 19 июня одновременно с вступлением в силу нового федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который применяют депутаты к этим двум районам.
Однако эта дата выпадает на период назначения местных выборов в этих территориях, отмечает Вячеслав Беляков. В связи с чем, по его мнению, существуют риски возникновения конфликтных ситуаций, прежде всего в Надеждинском районе, который открыто выступил против проведения реформы. Суть в том, что согласно региональному избирательному кодексу, решение о назначении выборов в орган МСУ должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. В данном случае это не ранее 16 июня и не позднее 26 июня.
— Очевидно, что региональные власти хотят изменить в этих районах систему МСУ на одноуровневую вопреки желанию самих районных депутатов. Новый закон, который позволяет так сделать, вступает в силу 19 июня. При этом вилка назначения выборов находится в промежутке между 16 июня и 26 июня. Назначает их соответствующий представительный орган местного самоуправления, который должен быть переизбран. Назначенные выборы нельзя отменить — нет такой процедуры отмены выборов. Соответственно, если какой-нибудь мунком в Надеждинском районе назначит выборы 16 или 17 или 18 июня, то их придется проводить, — говорит эксперт.
Политолог считает, что позиция того или иного поселения, которое все же решит назначить выборы, «наглядно покажет отношение депутатов к инициативе региона».
По информации ИА PrimaMedia, в Надеждинском сельском поселении, крупнейшем в районе, мунком еще некоторое время назад планировал назначить выборы 16 июня. Изменились ли эти планы сейчас, с учетом наличия инициативы о преобразовании, агентству неизвестно. По словам депутата Думы Надеждинского района Олега Григорьева, на местах идет подготовка к избирательным кампаниям.
— Средства на организацию выборов выделены всеми тремя поселениями. Партии тоже готовят кандидатов, причем все парламентские, кроме «Единой России», — сказал Григорьев ИА PrimaMedia.
Народный избранник считает, что Заксобрание Приморья должно учесть мнение жителей Надеждинского района и местных властей. Он напомнил, что из трех поселений района два высказались против преобразований, в том числе и на публичных слушаниях. Эту позицию, по словам депутата, разделяет большинство депутатского корпуса районной думы.
Вице-спикер Заксобрания Приморья, глава профильного комитета Джамбулат Текиев подтвердил, что в случае принятия закон вступит в силу 19 июня. Заседание комитета по данным вопросам не стали проводить в традиционном очном формате: депутаты выражают свое мнение путем опроса. Итоги голосования на момент написания материала еще не были известны.
Зампред парламента раскритиковал тех, кто противится проведению реформы.
— Не понимаю, какую цель преследуют? Депутаты поселений хотят быть начальниками или все-таки радеют за то, чтобы развивался весь округ? Если кто-то решил свою должность сохранить — это одно. Но нужно думать над развитием (всей территории — ред.). Сегодня вся Россия переходит на одноуровневую систему, Надеждинский район не исключение. Везде поняли, что 131-й закон по факту был ошибкой, — сказал Джамбулат Текиев.
По его мнению, в Надеждинском районе приоритетным является вопрос подготовки к выборам властей будущего мунокруга.
— Нужно нормальных выбрать, а не политиканов. Это будет правильно, — уточнил он.