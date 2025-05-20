«Не надо заниматься политиканством»: Парламент Приморья проведет реформу МСУ в Надеждинском районе, несмотря на протест поселений

Предполагается, что до 31 декабря 2025 года будут продлены полномочия депутатов мункоматов Надеждинского, Раздольненского и Тавричанского поселений, а также двух глав Тавричанского и Раздольненского поселения, чьи полномочия заканчиваются в сентябре. С 31 декабря их полномочия, а также полномочия главы Надеждинского поселения (в данном случае досрочно) будут прекращены. А уже с 31 декабря и до избрания Думы Надеждинского мунокруга полномочия по решению вопросов местного значения сельских поселений будут возложены на главу Надеждинского района. Соответственно, полномочной будет и Дума Надеждинского района, избранная в 2023 году. Но на какой именно период — до окончания своих полномочий в 2028 году или иной срок — не уточняется.