Президент Литвы призвал страны Балтии присоединиться к иску против Белоруссии

«Я считаю, что всегда есть возможность присоединения наших партнеров на более позднем этапе. То, что мы проявили лидерство, — это очень хорошо. Мы этим показали, что нам неприемлемо то, что происходит в соседних государствах», — сказал господин Науседа в эфире «Ziniu radijas».