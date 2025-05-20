Президент Литвы призвал страны Балтии присоединиться к иску против Белоруссии

«Я считаю, что всегда есть возможность присоединения наших партнеров на более позднем этапе. То, что мы проявили лидерство, — это очень хорошо. Мы этим показали, что нам неприемлемо то, что происходит в соседних государствах», — сказал господин Науседа в эфире «Ziniu radijas».
По его словам, действия Белоруссии нарушают международное право. Президент Литвы добавил, что нелегальная миграция — это явление прошлого, которое в нынешних условиях реализуется «с целью эскалации, дестабилизации обстановки и создания дополнительных проблем» и для стран Балтии, и для Евросоюза в целом.
В 2021 году власти Литвы, Латвии и Польши сообщали о росте количества задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией. По данным миграционной службы, за 2021 год литовские пограничники не пропустили более 23,5 тыс. нелегалов, пытавшихся пересечь границу с белорусской территории. Страны Балтии утверждали, что ввоз мигрантов организовал Минск. В Белоруссии категорически отвергли эти обвинения.