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Президент Литвы призвал страны Балтии присоединиться к иску против Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны региона могут присоединиться к иску против Белоруссии, поскольку считают белорусских властей виновными в провоцировании миграционного кризиса. Накануне Вильнюс подал иск в Международный суд ООН в Гааге. По данным литовских властей, Белоруссия ответственна за «масштабный ввоза мигрантов в Литву».

Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, что всегда есть возможность присоединения наших партнеров на более позднем этапе. То, что мы проявили лидерство, — это очень хорошо. Мы этим показали, что нам неприемлемо то, что происходит в соседних государствах», — сказал господин Науседа в эфире «Ziniu radijas».

По его словам, действия Белоруссии нарушают международное право. Президент Литвы добавил, что нелегальная миграция — это явление прошлого, которое в нынешних условиях реализуется «с целью эскалации, дестабилизации обстановки и создания дополнительных проблем» и для стран Балтии, и для Евросоюза в целом.

В 2021 году власти Литвы, Латвии и Польши сообщали о росте количества задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией. По данным миграционной службы, за 2021 год литовские пограничники не пропустили более 23,5 тыс. нелегалов, пытавшихся пересечь границу с белорусской территории. Страны Балтии утверждали, что ввоз мигрантов организовал Минск. В Белоруссии категорически отвергли эти обвинения.