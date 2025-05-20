Румыны стали резать паспорта, протестуя против победы Дана на выборах

Речь идет о румынах, которые живут за рубежом. «Это мой голос за Румынию, мой голос ни за что. Мы никогда не вернемся в Румынию», — заявила одна из румынок на опубликованном в TikTok ролике, сообщает издание. Оно указало, что румыны снимали на видео, как режут свой паспорт.
О том, что проживающие за рубежом граждане Румынии режут свои документы, сообщило также румынское издание HotNews. Оно указало, что власти страны предупреждали, что без документов, которые удостоверяют личность, люди могут столкнуться с проблемами в стране проживания.
Второй тур президентских выборов Румынии прошел в минувшие выходные. Мэр Бухареста Дан набрал более 50% голосов и обошел оппозиционного ультраправого кандидата Джордже Симиона. Первый тур прошел в прошлом году, но тогда победу одержал правопопулистский политик Кэлин Джеорджеску, который критиковал участие Румынии в НАТО и западную помощь Киеву, и Конституционный суд отменил итоги голосования, был назначен новый тур.