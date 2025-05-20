Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Румыны стали резать паспорта, протестуя против победы Дана на выборах

Жители Румынии стали портить свои паспорта в знак протеста против результатов прошедших в стране выборов президента, на которых во втором туре победил представитель либеральных сил и сторонник евроинтеграции Никушор Дан, пишет DC News.

Источник: Reuters

Речь идет о румынах, которые живут за рубежом. «Это мой голос за Румынию, мой голос ни за что. Мы никогда не вернемся в Румынию», — заявила одна из румынок на опубликованном в TikTok ролике, сообщает издание. Оно указало, что румыны снимали на видео, как режут свой паспорт.

О том, что проживающие за рубежом граждане Румынии режут свои документы, сообщило также румынское издание HotNews. Оно указало, что власти страны предупреждали, что без документов, которые удостоверяют личность, люди могут столкнуться с проблемами в стране проживания.

Второй тур президентских выборов Румынии прошел в минувшие выходные. Мэр Бухареста Дан набрал более 50% голосов и обошел оппозиционного ультраправого кандидата Джордже Симиона. Первый тур прошел в прошлом году, но тогда победу одержал правопопулистский политик Кэлин Джеорджеску, который критиковал участие Румынии в НАТО и западную помощь Киеву, и Конституционный суд отменил итоги голосования, был назначен новый тур.