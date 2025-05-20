Румыны стали резать паспорта, протестуя против победы Дана на выборах

Речь идет о румынах, которые живут за рубежом. «Это мой голос за Румынию, мой голос ни за что. Мы никогда не вернемся в Румынию», — заявила одна из румынок на опубликованном в TikTok ролике, сообщает издание. Оно указало, что румыны снимали на видео, как режут свой паспорт.