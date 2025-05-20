На юге Красноярского края жена чиновника за 9 тыс. рублей «приватизировала» землю у пруда

В 2018 году берег пруда взяла в аренду супруга замдиректора муниципального «Ермаковского центра капитального строительства». В документах она указала, что планирует открыть там ферму по разведению страусов. Территорию обнесли забором, а затем возвели там объект капитального строительства, не похожий на птичник, который она и не собиралась строить. Но это не смутило ответственных чиновников, и они позволили «фермерше» приватизировать землю всего за 9 тыс. рублей.