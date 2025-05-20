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На юге Красноярского края жена чиновника за 9 тыс. рублей «приватизировала» землю у пруда

В Ермаковском районе Красноярского края жена чиновника приватизировала 1,5 га земли у местного пруда.

Источник: Соцсети

В прокуратуре рассказали, что речь идет о Мигнинском водохранилище (Ермаковский пруд). Оно расположено в 6 км от районного центра и являлось любимым местом местных жителей, которые купались в нем и ловили рыбу.

В 2018 году берег пруда взяла в аренду супруга замдиректора муниципального «Ермаковского центра капитального строительства». В документах она указала, что планирует открыть там ферму по разведению страусов. Территорию обнесли забором, а затем возвели там объект капитального строительства, не похожий на птичник, который она и не собиралась строить. Но это не смутило ответственных чиновников, и они позволили «фермерше» приватизировать землю всего за 9 тыс. рублей.

«Прокурорская проверка показала, что территория к категории земель сельскохозяйственного назначения никогда не относилась. Напротив, она находится в рекреационной зоне, где животноводству не место. Участок расположен в границах водоохранной зоны Мигнинского водохранилища р. Мигна, а значит, является собственностью Российской Федерации, которой местные власти распоряжаться не вправе», — рассказали в пресс-службе.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Устанавливается причастность сотрудников к заключению незаконной сделки.

Также по иску прокурора суд признал договор купли-продажи недействительным, вернул участок в федеральную собственность, обязав прежнего владельца снести незаконное строение.