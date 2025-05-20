На юге Красноярского края жена чиновника за 9 тыс. рублей «приватизировала» землю у пруда

В прокуратуре рассказали, что речь идет о Мигнинском водохранилище (Ермаковский пруд). Оно расположено в 6 км от районного центра и являлось любимым местом местных жителей, которые купались в нем и ловили рыбу.
В 2018 году берег пруда взяла в аренду супруга замдиректора муниципального «Ермаковского центра капитального строительства». В документах она указала, что планирует открыть там ферму по разведению страусов. Территорию обнесли забором, а затем возвели там объект капитального строительства, не похожий на птичник, который она и не собиралась строить. Но это не смутило ответственных чиновников, и они позволили «фермерше» приватизировать землю всего за 9 тыс. рублей.
«Прокурорская проверка показала, что территория к категории земель сельскохозяйственного назначения никогда не относилась. Напротив, она находится в рекреационной зоне, где животноводству не место. Участок расположен в границах водоохранной зоны Мигнинского водохранилища р. Мигна, а значит, является собственностью Российской Федерации, которой местные власти распоряжаться не вправе», — рассказали в пресс-службе.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Устанавливается причастность сотрудников к заключению незаконной сделки.
Также по иску прокурора суд признал договор купли-продажи недействительным, вернул участок в федеральную собственность, обязав прежнего владельца снести незаконное строение.