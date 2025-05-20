Культура определяет облик нации — Токаев

«Культура определяет облик нации. Весь мир знакомится с нашей страной, прежде всего, через наше искусство. Мы — прямые наследники уникальной культуры Великой степи. Непревзойденные произведения, созданные на казахской земле, сыграли важную роль в формировании национальной идентичности. Ныне наша самобытная культура обретает всемирное признание. Наши талантливые музыканты достойно выступают на самых престижных мировых сценических площадках. Казахстанские кинематографисты, участвующие в различных международных фестивалях, получают высокую оценку экспертов. В Астане успешно прошли Всемирные игры кочевников. Город Актау был объявлен культурной столицей тюркского мира. Кроме того, начался перевод нашего духовного наследия в цифровой формат. Недавно на самые популярные международные платформы было загружено полторы тысячи кюев, песен, лучших образцов фольклорного наследия нашего народа. Популяризация национального искусства осуществляется и через креативную индустрию», — сказал Токаев.