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Культура определяет облик нации — Токаев

Астана. 20 мая. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения работников культуры и искусства, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения работников культуры и искусства. В преддверии профессионального праздника работников культуры и искусства в Акорде состоялось торжественное мероприятие», — говорится в сообщении во вторник.

Президент выразил признательность деятелям культуры отрасли, которые вносят неоценимый вклад в обогащение духовного мира, сохранение самобытности нашего народа.

«Культура определяет облик нации. Весь мир знакомится с нашей страной, прежде всего, через наше искусство. Мы — прямые наследники уникальной культуры Великой степи. Непревзойденные произведения, созданные на казахской земле, сыграли важную роль в формировании национальной идентичности. Ныне наша самобытная культура обретает всемирное признание. Наши талантливые музыканты достойно выступают на самых престижных мировых сценических площадках. Казахстанские кинематографисты, участвующие в различных международных фестивалях, получают высокую оценку экспертов. В Астане успешно прошли Всемирные игры кочевников. Город Актау был объявлен культурной столицей тюркского мира. Кроме того, начался перевод нашего духовного наследия в цифровой формат. Недавно на самые популярные международные платформы было загружено полторы тысячи кюев, песен, лучших образцов фольклорного наследия нашего народа. Популяризация национального искусства осуществляется и через креативную индустрию», — сказал Токаев.

По его словам, государство неизменно уделяет особое внимание развитию сферы искусства, поскольку от уровня развития культуры зависит и состояние духовности в стране.