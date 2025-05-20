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ЕС хочет отменить экономические санкции против Сирии

БРЮССЕЛЬ, 20 мая — РИА Новости. Европейский союз вслед за США намерен во вторник согласовать отмену экономических санкций против Сирии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Источник: © РИА Новости

«Что касается Сирии, то я надеюсь, что мы договоримся о снятии экономических санкций сегодня», — сказала глава дипломатии ЕС журналистам перед началом заседания глав МИД в Брюсселе.

Евросоюз, бойкотировавший много лет правительство экс-президента Башара Асада, ведет активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе. Также был снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС тогда пообещали продолжить оценку других санкций, которые также могут быть отменены в будущем.