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Президент Токаев: «Культура — это облик нации» — в Акорде наградили деятелей искусства

Накануне профессионального праздника работников культуры в Акорде прошла торжественная церемония награждения, на которой Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с программной речью, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Акорду.

Источник: Пресс-служба Акорды

Глава государства выразил признательность деятелям культуры и искусства, подчеркнув, что именно культура формирует лицо нации и влияет на мировое восприятие страны.

Мы — наследники уникальной культуры Великой степи. Национальное искусство Казахстана выходит на международную арену — от музыки до кино.

отметил Президент

В ходе выступления Токаев сообщил, что в стране ведется активная цифровизация культурного наследия. На мировые онлайн-платформы уже загружены более 1500 кюев и народных песен. Продолжается популяризация казахской культуры через креативную индустрию.

Отдельное внимание уделено развитию театров:

— в 2023 году построено 45 новых объектов культуры,

— в регионах планируется капитальный ремонт и строительство новых театров,

— предпринимателям и меценатам предложено участвовать в развитии культурной инфраструктуры.

Президент предложил присвоить статус «академический» трем учреждениям:

— Казахскому драматическому театру имени Бикен Римовой,

— Алматинскому государственному театру кукол,

— Филармонии имени Гарифуллы Курмангалиева.

Музеи названы «сокровищницами истории», и, по словам Токаева, они будут активнее использоваться в научно-исследовательских целях. Особый интерес представляет городище Сарайшық, которое нуждается в реконструкции.

Президент также поддержал идею создания единой цифровой платформы историко-культурного наследия стран Центральной Азии, а также сообщил о продолжающейся работе с ЮНЕСКО по включению казахстанских памятников в Список Всемирного наследия.

2025 год отмечен как юбилейный для великого композитора Нургисы Тлендиева — торжества пройдут на уровне ЮНЕСКО.

Особое внимание уделено национальной архитектуре:

— будет организован конкурс среди молодых архитекторов,

— победители получат Национальную премию,

— архитектура должна отражать дух и традиции народа.

Президент подчеркнул важность чтения и книгоиздательства, отметив учреждение Президентской премии для молодых писателей и проведение Национального дня книги.

Завершая выступление, Токаев отметил, что культура и искусство играют ключевую роль в просветительской миссии страны и воспитании нового поколения.

В рамках церемонии Указом Президента звание «Қазақстанның Еңбек Ері» было присвоено известному певцу Кайрату Байбосынову за выдающийся вклад в развитие и популяризацию народного искусства.