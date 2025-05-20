Президент Токаев: «Культура — это облик нации» — в Акорде наградили деятелей искусства

Глава государства выразил признательность деятелям культуры и искусства, подчеркнув, что именно культура формирует лицо нации и влияет на мировое восприятие страны.
Мы — наследники уникальной культуры Великой степи. Национальное искусство Казахстана выходит на международную арену — от музыки до кино.
В ходе выступления Токаев сообщил, что в стране ведется активная цифровизация культурного наследия. На мировые онлайн-платформы уже загружены более 1500 кюев и народных песен. Продолжается популяризация казахской культуры через креативную индустрию.
Отдельное внимание уделено развитию театров:
— в 2023 году построено 45 новых объектов культуры,
— в регионах планируется капитальный ремонт и строительство новых театров,
— предпринимателям и меценатам предложено участвовать в развитии культурной инфраструктуры.
Президент предложил присвоить статус «академический» трем учреждениям:
— Казахскому драматическому театру имени Бикен Римовой,
— Алматинскому государственному театру кукол,
— Филармонии имени Гарифуллы Курмангалиева.
Музеи названы «сокровищницами истории», и, по словам Токаева, они будут активнее использоваться в научно-исследовательских целях. Особый интерес представляет городище Сарайшық, которое нуждается в реконструкции.
Президент также поддержал идею создания единой цифровой платформы историко-культурного наследия стран Центральной Азии, а также сообщил о продолжающейся работе с ЮНЕСКО по включению казахстанских памятников в Список Всемирного наследия.
2025 год отмечен как юбилейный для великого композитора Нургисы Тлендиева — торжества пройдут на уровне ЮНЕСКО.
Особое внимание уделено национальной архитектуре:
— будет организован конкурс среди молодых архитекторов,
— победители получат Национальную премию,
— архитектура должна отражать дух и традиции народа.
Президент подчеркнул важность чтения и книгоиздательства, отметив учреждение Президентской премии для молодых писателей и проведение Национального дня книги.
Завершая выступление, Токаев отметил, что культура и искусство играют ключевую роль в просветительской миссии страны и воспитании нового поколения.
В рамках церемонии Указом Президента звание «Қазақстанның Еңбек Ері» было присвоено известному певцу Кайрату Байбосынову за выдающийся вклад в развитие и популяризацию народного искусства.