Узбекистан ратифицировал договор о союзнических отношениях с Азербайджаном

По данным Сената Узбекистана, документ устанавливает обязательства сторон не участвовать ни в каких блоках или альянсах, направленных против друг друга, и воздерживаться от участия в каких-либо действиях, которые, по мнению одной из сторон, могут нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств.