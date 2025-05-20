Узбекистан ратифицировал договор о союзнических отношениях с Азербайджаном

Ратифицировать договор между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой о союзнических отношениях.
Договор был подписан президентами Узбекистана и Азербайджана Шавкатом Мирзиёевым и Ильхамом Алиевым в рамках первого заседания высшего межгосударственного совета между двумя странами 23 августа 2024 года в Ташкенте.
По данным Сената Узбекистана, документ устанавливает обязательства сторон не участвовать ни в каких блоках или альянсах, направленных против друг друга, и воздерживаться от участия в каких-либо действиях, которые, по мнению одной из сторон, могут нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств.
Ратификация данного договора будет способствовать дальнейшему укреплению взаимного доверия, дружественных отношений и стратегического партнерства между двумя странами.
Кроме того, договор создает благоприятные условия для расширения политического сотрудничества, развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, реализации новых проектов.
Вместе с тем документ открывает возможности для укрепления прямого сотрудничества между регионами двух стран, реализации совместных проектов в таких областях, как логистика, энергетика, промышленность, образование и туризм, добавили в Сенате.