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Узбекистан ратифицировал договор о союзнических отношениях с Азербайджаном

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации договора с Азербайджаном о союзнических отношениях. Соответствующий документ обнародован на сайте национального законодательства.

Источник: Sputnik.uz

Ратифицировать договор между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой о союзнических отношениях.

говорится в тексте закона

Договор был подписан президентами Узбекистана и Азербайджана Шавкатом Мирзиёевым и Ильхамом Алиевым в рамках первого заседания высшего межгосударственного совета между двумя странами 23 августа 2024 года в Ташкенте.

По данным Сената Узбекистана, документ устанавливает обязательства сторон не участвовать ни в каких блоках или альянсах, направленных против друг друга, и воздерживаться от участия в каких-либо действиях, которые, по мнению одной из сторон, могут нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств.

Ратификация данного договора будет способствовать дальнейшему укреплению взаимного доверия, дружественных отношений и стратегического партнерства между двумя странами.

отметили в верхней палате

Кроме того, договор создает благоприятные условия для расширения политического сотрудничества, развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, реализации новых проектов.

Вместе с тем документ открывает возможности для укрепления прямого сотрудничества между регионами двух стран, реализации совместных проектов в таких областях, как логистика, энергетика, промышленность, образование и туризм, добавили в Сенате.