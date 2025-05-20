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Губернатор показал, как меняются города Калининградской области

В семи муниципалитетах создают площадки для отдыха.

Источник: Правительство Калининградской области

Один из пунктов подготовки к 80-летию образования Калининградской области — благоустройство общественных пространств в муниципалитетах. Эта работа началась еще в прошлом году. Как рассказал губернатор Алексей Беспрозванных, регион отправит заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.

В этом году меняются семь муниципалитетов. В телеграм-канале губернатора опубликованы карточки. Это визуализация благоустроенной набережной Деймы в Гвардейске, сквера в Советске, Центрального квартала Правдинска, городской площади Багратионовска и Немана, реконструкции сквера в Пионерском, туристического парка в Краснознаменске.

Глава региона отметил, что заявка — хорошая возможность благоустроить пространство с федеральным участием.

«В прошлом году все заявки получили поддержку. Остальные округа готовят проекты на следующий год. Желаю удачи в отборе, верим в победу всех семи заявок», — написал губернатор.