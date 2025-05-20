Губернатор показал, как меняются города Калининградской области

В этом году меняются семь муниципалитетов. В телеграм-канале губернатора опубликованы карточки. Это визуализация благоустроенной набережной Деймы в Гвардейске, сквера в Советске, Центрального квартала Правдинска, городской площади Багратионовска и Немана, реконструкции сквера в Пионерском, туристического парка в Краснознаменске.