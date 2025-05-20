Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетит Курганинский район

В ходе визита запланированы посещения предприятий промышленного и аграрного секторов, а также социальных учреждений. Такое решение было принято для того, чтобы проверить выполнение поручений губернатора. По традиции запланированы встречи с местными жителями для обсуждения их проблем, подчеркнул Вениамин Кондратьев.