Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетит Курганинский район

Об этом сообщили в пресс-службе администрации со ссылкой на социальные сети главы региона.
В ходе визита запланированы посещения предприятий промышленного и аграрного секторов, а также социальных учреждений. Такое решение было принято для того, чтобы проверить выполнение поручений губернатора. По традиции запланированы встречи с местными жителями для обсуждения их проблем, подчеркнул Вениамин Кондратьев.
В пресс-службе администрации подчеркнули, что по итогам 2024 года экономика Курганинского района обеспечила свыше 55 млрд рублей в структуре краевого объёма ключевых отраслей. В муниципалитете развиваются сельское хозяйство, промышленное производство, сфера услуг и строительно-монтажные работы. Согласно результатам комплексной оценки социально-экономического развития за 2024 год, район занял 34 место среди территорий Краснодарского края.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что Вениамин Кондратьев проведет рабочую поездку в Тихорецкий район в четверг, 3 апреля. В рамках поездки губернатор осмотрел социальные объекты, а также предприятия агропромышленного комплекса и встретился с местными жителями.