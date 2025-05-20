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Лукашенко проводит совещание по обращению с отходами 20 мая

Лукашенко 20 мая проводит совещание по вопросам обращения с отходами и использования вторресурсов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 20 мая, во Дворце Независимости проводит совещание по обращению с отходами и использованию вторичных ресурсов. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

«Акцент Первого на экологическую политику», — сказано в сообщении.

В телеграм-канале отметили, что глава государства неоднократно подчеркивал важность переработки отходов. Кроме того, сказано, что в Беларуси действует государственная программа, связанная со сбором и переработкой вторичных ресурсов.

«Сегодня Лукашенко проведет совещание по вопросам обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов», — уточнили в сообщении.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко изменил государственное регулирование цифрового развития Беларуси.

Вместе с тем Лукашенко освободил от должности генерал-майора Козлова своим указом.

Тем временем Лукашенко обратился к белорусам в связи с Жировичской иконой Божией Матери.

Кроме того, 84-летняя минчанка отдала «банку» 340 тысяч рублей, скопленных на квартиру внуку.