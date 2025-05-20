Лукашенко проводит совещание по обращению с отходами 20 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 20 мая, во Дворце Независимости проводит совещание по обращению с отходами и использованию вторичных ресурсов. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«Акцент Первого на экологическую политику», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале отметили, что глава государства неоднократно подчеркивал важность переработки отходов. Кроме того, сказано, что в Беларуси действует государственная программа, связанная со сбором и переработкой вторичных ресурсов.
«Сегодня Лукашенко проведет совещание по вопросам обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов», — уточнили в сообщении.
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