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Экс-генпрокурор Молдавии назвал бедность новой реальностью страны

КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Власти Молдавии не могут решить основные проблемы страны, поэтому бедность стала новой реальностью для республики и изменить это можно будет только после парламентских выборов, считает экс-генпрокурор Александр Стояногло.

Источник: © РИА Новости

По данные Национального бюро статистики Молдавии, уровень абсолютной бедности в стране последние три года превышает 30%.

«Сегодняшняя реальность — это бедность, массовая эмиграция, утрата потенциала для развития. Власть с этим не справилась. Пора передать управление тем, кто способен решать реальные проблемы страны», — написал Стояногло в своем Telegram-канале.

Он призвал людей не бояться перемен и скептически отнестись к избирательным программам перед предстоящими выборами.

В Молдавии выборы — это почти всегда не про программы, а про геополитику. Стало жить лучше за последние 4 года? Если да — голосуйте за тех, кто это обеспечил. Если нет — не бойтесь перемен. Жизнь слишком коротка, чтобы мириться с плохим управлением. Люди достойны власти, которая служит им, а не внешним интересам", — подчеркнул Стояногло.

Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.