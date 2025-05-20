Экс-генпрокурор Молдавии назвал бедность новой реальностью страны

В Молдавии выборы — это почти всегда не про программы, а про геополитику. Стало жить лучше за последние 4 года? Если да — голосуйте за тех, кто это обеспечил. Если нет — не бойтесь перемен. Жизнь слишком коротка, чтобы мириться с плохим управлением. Люди достойны власти, которая служит им, а не внешним интересам", — подчеркнул Стояногло.