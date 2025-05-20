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В Самаре реорганизуют резиденцию губернатора

В Самаре реорганизуют гостинично-представительский комплекс, который находится на Первой просеке, 2.

К нему присоединят службу эксплуатацию зданий и транспортного обеспечения.

Теперь в резиденции губернатора разместят представителей Самарской области в Москве, которые занимаются взаимодействием с федеральными органами власти, пишет СитиТраффик.