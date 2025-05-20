Токаев призвал предпринимателей инвестировать в театры

На торжественной церемонии в Акорде президент сказал, что самобытная казахская культура обретает всемирное признание.
В Астане успешно прошли Всемирные игры кочевников. Город Актау был объявлен культурной столицей тюркского мира. Кроме того, начался перевод нашего духовного наследия в цифровой формат. Недавно на самые популярные международные платформы было загружено полторы тысячи кюев, песен, лучших образцов фольклорного наследия нашего народа. Популяризация национального искусства осуществляется и через креативную индустрию.
В 2024 году в республике построили 45 новых объектов культуры. Эта работа получит свое продолжение, отметил президент. Затронул он и вопрос модернизации театров.
Большинство театров нуждаются в капитальном ремонте, некоторым нужны новые здания. Считаю целесообразным привлечь к данной работе предпринимателей и меценатов. Это распространенная практика во всем мире. Желающих инвестировать в такие проекты немало. Призываю представителей бизнеса принять участие в развитии нашей духовности.
Также он сказал, что необходимо присвоить статус «академический» Казахскому драматическому театру имени Бикен Римовой, Алматинскому государственному театру кукол и филармонии имени Гарифуллы Курмангалиева.
Музеи он назвал настоящими сокровищницами истории и культуры Казахстана.
Важно в полной мере использовать потенциал музеев в научно-исследовательской сфере, изучении наших памятников истории и культуры. Особый интерес для исследователей представляет городище «Сарайшық», которое нуждается в реконструкции. Перспективной является инициатива о создании единой цифровой платформы историко-культурного наследия стран Центральной Азии.
Отметил он на церемонии и отдельных деятелей культуры.
Сегодня выдающемуся казахскому певцу Кайрату Байбосынову будет присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері». Народное искусство отражает духовный мир нашего народа, поэтому оно всегда должно занимать достойное место в нашей жизни. Это звание является свидетельством неоценимого вклада прославленного певца и глубокого уважения к культурному наследию.
Также за особый вклад в развитие и популяризацию национальной культуры, выдающиеся достижения в сфере культуры и заслуги перед Республикой Казахстан Токаев вручил ряд государственных наград.