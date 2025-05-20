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Нурлан Уранхаев назначен советником Премьер-министра РК

Бывший аким Абайской области Нурлан Уранхаев назначен советником Премьер-министра Республики Казахстан, сообщает ИА El.kz.

Источник: primeminister.kz

На новой должности он будет отвечать за развитие промышленного комплекса и строительной отрасли страны.

Нурлан Уранхаев — опытный управленец с внушительным стажем как в частном секторе, так и на госслужбе. Он окончил Казахский политехнический институт имени В. И. Ленина по специальности «инженер-механик», затем получил квалификации «экономист-менеджер» и «инженер-строитель».

Свой трудовой путь начал в 1987 году слесарем-монтажником. Позже работал мастером и прорабом в Семее. В 1990-х и начале 2000-х возглавлял ряд частных компаний, среди которых корпорация «Зергер», АО «Аккус», ТОО «Сұңқар» и совместное предприятие «Казиркутсклес».

С 2003 года перешёл на госслужбу в Восточно-Казахстанской области, где возглавлял управления энергетики, ЖКХ, строительства и транспорта, затем стал заместителем акима области.

Также занимал ключевые посты:

— заместитель председателя Комитета госматрезервов МЧС РК,

— государственный инспектор Администрации Президента,

— заместитель руководителя отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-министра.

В разные годы был замакима Кызылординской области, зампредом Агентства по защите прав потребителей, гендиректором АО «КазНИИСА», а также руководил управлениями архитектуры и градостроительства в Алматы и Астане.

С июня 2022 года по февраль 2025 года возглавлял Абайскую область, где курировал запуск и развитие новой административной единицы.