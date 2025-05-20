Нурлан Уранхаев назначен советником Премьер-министра РК

На новой должности он будет отвечать за развитие промышленного комплекса и строительной отрасли страны.
Нурлан Уранхаев — опытный управленец с внушительным стажем как в частном секторе, так и на госслужбе. Он окончил Казахский политехнический институт имени В. И. Ленина по специальности «инженер-механик», затем получил квалификации «экономист-менеджер» и «инженер-строитель».
Свой трудовой путь начал в 1987 году слесарем-монтажником. Позже работал мастером и прорабом в Семее. В 1990-х и начале 2000-х возглавлял ряд частных компаний, среди которых корпорация «Зергер», АО «Аккус», ТОО «Сұңқар» и совместное предприятие «Казиркутсклес».
С 2003 года перешёл на госслужбу в Восточно-Казахстанской области, где возглавлял управления энергетики, ЖКХ, строительства и транспорта, затем стал заместителем акима области.
Также занимал ключевые посты:
— заместитель председателя Комитета госматрезервов МЧС РК,
— государственный инспектор Администрации Президента,
— заместитель руководителя отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-министра.
В разные годы был замакима Кызылординской области, зампредом Агентства по защите прав потребителей, гендиректором АО «КазНИИСА», а также руководил управлениями архитектуры и градостроительства в Алматы и Астане.
С июня 2022 года по февраль 2025 года возглавлял Абайскую область, где курировал запуск и развитие новой административной единицы.