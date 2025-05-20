Нурлан Уранхаев назначен советником Премьер-министра РК

Нурлан Уранхаев — опытный управленец с внушительным стажем как в частном секторе, так и на госслужбе. Он окончил Казахский политехнический институт имени В. И. Ленина по специальности «инженер-механик», затем получил квалификации «экономист-менеджер» и «инженер-строитель».