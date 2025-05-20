Лукашенко сказал про «золото», которое лежит под ногами в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 мая во время совещания по вопросам обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов, сказал про «золото», которое лежит под ногами в Беларуси, пишет БелТА.
Глава государства допустил, что тема возобновляемых и вторичных ресурсов для каждого состава правительства является лакмусовой бумажкой работы.
— У нас нет нефти и газа — первичных ископаемых, как вы их называете. Но возобновляемые и вторичные ресурсы — это наше «золото» буквально под ногами, которым мы очень слабо занимаемся, — заявил Александр Лукашенко.
По словам президента, указанная фраза касается не только Беларуси. Он напомнил, что часто приводит пример Швейцарии, где перерабатывают почти все.
— А мы собираемся и друг друга уговариваем, — обратил внимание глава государства.
Вместе с тем Лукашенко заявил, что это резерв для экономики и сказал, что 11 лет назад названная тема уже обсуждалась в таком же составе и было принято много программ, мероприятий, вложены бюджетные ресурсы.
— Далеко мы продвинулись в этом плане, есть ли результат от нашего «рывка»? Рядовой белорус ощутил какие-то изменения, хотя бы в своем поведении при сортировке бытовых отходов или использовании бумажной упаковки? — поинтересовался президент Беларуси.
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