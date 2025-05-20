Александр Митников назначен новым вице-мэром Сочи

Александр Митников сменил на посту Галину Москалеву, покинувшую должность по собственному желанию в начале мая 2025 года. В новой роли чиновник будет отвечать за внутреннюю политику, муниципальную службу, взаимодействие со СМИ и общественными организациями, а также работу с обращениями граждан. Временно и.о начальника управления социальной политики назначена Карина Максимкина.