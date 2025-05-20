НАТО считает разговор Путина с Трампом позитивным шагом

«Давайте поблагодарим США за их роль в решении этой проблемы. Этот разговор — это очень позитивный шаг, который восстановил прямую коммуникацию, которой раньше не было. Позитивно также и то, что сразу после этого, Трамп позвонил Зеленскому», — сказал Рютте по прибытии на встречу министров иностранных дел и обороны ЕС, в которой он в последние годы всегда участвует как приглашенная сторона.