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НАТО считает разговор Путина с Трампом позитивным шагом

БРЮССЕЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. НАТО считает разговор президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом позитивным шагом, поскольку он «восстановил коммуникацию», заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Источник: Reuters

«Давайте поблагодарим США за их роль в решении этой проблемы. Этот разговор — это очень позитивный шаг, который восстановил прямую коммуникацию, которой раньше не было. Позитивно также и то, что сразу после этого, Трамп позвонил Зеленскому», — сказал Рютте по прибытии на встречу министров иностранных дел и обороны ЕС, в которой он в последние годы всегда участвует как приглашенная сторона.