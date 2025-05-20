Парламент Венгрии окончательно одобрил выход из МУС

Решение о выходе из МУС было принято венгерскими властями после того, как международный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Венгрия считает, что МУС «дискредитировал не только себя, но и всю международную систему». В том же месяце Нетаньяху посетил Венгрию, проигнорировав ордер на арест.