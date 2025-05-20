Лавров заявил о подтверждении мирной позиции в беседе Путина и Трампа

Трамп оценил тон и дух беседы как «превосходные». «Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, об окончании войны. Условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, как это и может быть, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает», — сообщил американский президент.