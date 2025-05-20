Лавров заявил о подтверждении мирной позиции в беседе Путина и Трампа

Позиция «о справедливом урегулировании созданного Западом украинского кризиса» была «со всей определенностью, в очередной раз подтверждена вчера президентом Путиным» по итогам общения с Трампом, указал министр.
Телефонный разговор Путина и Трампа стал третьим с момента вступления республиканца в должность президента. Беседа продлилась больше двух часов.
Путин после общения с Трампом сказал, что американский лидер представил свою позицию по поводу прекращения боевых действий и перемирия. Россия, по его словам, допускает подписание меморандума для прекращения огня, это возможно «в случае достижения соответствующих договоренностей». Путин также поблагодарил Трампа за поддержку со стороны США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной.
Трамп оценил тон и дух беседы как «превосходные». «Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, об окончании войны. Условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, как это и может быть, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает», — сообщил американский президент.
Разговор двух президентов состоялся после того, как в Стамбуле 16 мая прошла первая за три года встреча России и Украины. Делегацию Москвы возглавил помощник президента Владимир Мединский, Киева — министр обороны Рустем Умеров.
Стороны по итогам контактов анонсировали проведение обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000» в ближайшее время и разработку видения того, как каждая сторона представляет потенциальное прекращение огня. Также Украина запросила прямые переговоры между президентами, Россия «приняла этот запрос к сведению».