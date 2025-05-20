Лукашенко ужаснулся стихийным свалкам в Минском районе

Глава государства отметил, что пока полностью не решены вопросы контейнерного сбора коммунальных отходов. «Дачники, жители малых городов зачастую просто не знают, куда выбрасывать ненужное. Знают… Я, можно сказать, случайно (обнаружил. — Прим. БЕЛТА). Вот я премьеру говорил — в его области вчерашней (Александр Турчин до премьерской должности возглавлял Минский облисполком. — Прим. БЕЛТА) по Минскому району. Я проехал и ужаснулся», — сказал Александр Лукашенко.