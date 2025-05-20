Заявления Трампа после переговоров с Путиным. Главное

Трамп объяснил журналистам, что его терпение при урегулировании украинского кризиса не безгранично и у него есть свои «красные линии». Он сказал, что, если процесс урегулирования застопорится и ни одна из сторон не будет стремиться к миру, то США отойдут в сторону и странам Европы придется заниматься решением украинского кризиса самостоятельно. Однако президент не уточнил пределы выдержки, оправдываясь тем, что делать это не стоит, чтобы не оказать негативное воздействие на переговорный процесс.