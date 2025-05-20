Заявления Трампа после переговоров с Путиным. Главное

О перспективах перемирия Киева и Москвы
Политик уточнил, что после беседы с российским лидером уверен в продвижении процесса урегулирования украинского кризиса. «Думаю, что-то произойдет. Здесь задействованы очень большие эго, поверьте, огромные эго, но, думаю, что-то будет», — приводят слова Трампа «Ведомости».
Американский лидер обратил внимание на то, что конфликт на Украине — это проблема европейского континента, и Штатам не следовало принимать в ней участие. Трамп уточнил, что вмешательство в конфликт между Москвой и Киевом со стороны США произошло по решению команды Джо Байдена, при этом финансовый вклад Белого дома в разрешение украинского кризиса был намного существеннее, чем поддержка Киева со стороны европейских стран.
«Мы дали колоссальные, возможно, рекордные объемы помощи иностранному государству — такого еще никогда не было: и оружие, и деньги. Европа тоже дала немало, но не столько, сколько мы — мы дали почти в три раза больше», — заявил Трамп.
Журналисты поинтересовались у Трампа, предложил ли он Владимиру Путину устроить личную встречу, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Трамп заверил, что говорил с лидером России об этом.
Президент США добавил, что задал прямой вопрос российскому коллеге: «Когда мы положим этому конец? Когда закончится это кровопролитие, эта бойня?». Трамп заверил участников пресс-конференции, что, по его оценке, российский президент стремится к урегулированию конфликта и поддерживает усилия Вашингтона в этом направлении.
О военной поддержке Украины
Журналисты попросили Трампа рассказать о перспективах поставок военной помощи Киеву. Политик дал неопределенный ответ: «Посмотрим. Будем думать».
Он добавил, что старается сохранять позитивный настрой, когда оценивает будущее развитие конфликта. За время проведения спецоперации Соединенные Штаты отправили на Украину вооружение на $65 млрд, что составляет почти 50% от общего объема поставленных Киеву боеприпасов и техники всеми союзниками. Последняя поставка вооружений на $1,25 млрд была обеспечена администрацией Джо Байдена. Трамп за весь период своего нахождения на посту президента не инициировал ни одной новой поставки помощи Владимиру Зеленскому.
Президент обратил внимание журналистов на то, что на украинской территории нет военнослужащих Пентагона. «У нас нет солдат на земле и не будет, но у нас серьезная ставка», — сказал политик.
О границах терпения
Трамп объяснил журналистам, что его терпение при урегулировании украинского кризиса не безгранично и у него есть свои «красные линии». Он сказал, что, если процесс урегулирования застопорится и ни одна из сторон не будет стремиться к миру, то США отойдут в сторону и странам Европы придется заниматься решением украинского кризиса самостоятельно. Однако президент не уточнил пределы выдержки, оправдываясь тем, что делать это не стоит, чтобы не оказать негативное воздействие на переговорный процесс.
Президент еще раз обратил внимание СМИ на то, что США втянуты в противостояние, в которое не должны были вмешиваться. По его словам, конфликт на Украине — «ловушка смерти».
О перспективе усиления санкций
В отличие от европейских коллег, Трамп уверен, что введение новых ограничений в отношении Москвы усложнит процесс урегулирования российско-украинского противостояния. При этом американский лидер не исключил, что санкции как способ давления на Кремль могут быть использованы в дальнейшем.
Ранее представитель администрации Трампа Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп планирует введение вторичных санкций в отношении Москвы, так как не считает, что Россия и Украина прилагают достаточно усилий для достижения перемирия.
О стремлении Москвы и Киева остановить противостояние
Президент США подтвердил журналистам свою уверенность в том, что его российский коллега желает наступления мира. «Если бы я подумал, что он не хочет этого завершить, я бы даже не стал об этом говорить», — подчеркнул он.
Когда участники пресс-конференции попросили уточнить, действительно ли Путин стремится к перемирию или просто тянет время, Трамп ответил, что не сомневается в том, что российский президент желает урегулировать конфликт. «Думаю, ему это надоело. Всё это длится уже больше трех лет. Когда подумаешь — это ведь действительно очень долго», — добавил политик.
Трамп при этом не выразил уверенность, что украинская сторона заинтересована в прекращении огня. Он уточнил, что в настоящее время не может точно определить намерения Владимира Зеленского, которого называл крепким парнем, с которым «непросто иметь дело».
«Я смог бы дать более точный ответ через пару недель, может, через четыре. Надеюсь, ответ окажется таким: он действительно хочет все урегулировать», — уточнил Трамп.
Помощник президента России Юрий Ушаков после телефонных переговоров Трампа и Путина заявил, что одной из тем беседы глав государств стали российско-американские отношения. Оба политика считают, что взаимодействие стран на всех уровнях должно быть восстановлено. Также обсуждался вопрос обмена заключенными между РФ и США. Предварительно готовится обмен по формуле «девять на девять». Президенты также высказали свое мнение об урегулировании конфликта на Украине и международных проблемах. Российский лидер во время разговора отметил усилия Белого дома по стабилизации ситуации в «горячих» точках.