Перспективы женского бизнеса обсудили на Российско-Китайском форуме в Хабаровске

«Развитие женского предпринимательства требует активного взаимодействия и обмена опытом между регионами. Доля женского бизнеса в России составляет 43%, и эта цифра продолжает расти, особенно среди самозанятых. Наша задача — содействовать переходу самозанятых на уровень индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Это будет способствовать развитию экономики региона, повышению налоговых поступлений и созданию новых рабочих мест. Кроме того, в Хабаровском крае нужно увеличить количество женщин-предпринимателей с 70 тысяч до уровня 103,3 тысячи, как в Приморье», — рассказала Яна Петухова.