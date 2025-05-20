Перспективы женского бизнеса обсудили на Российско-Китайском форуме в Хабаровске

В Хабаровске прошла деловая сессия, посвященная участию женщин в бизнесе и международной торговле. Эксперты говорили о развитии предпринимательства, поддержке самозанятых и расширении внешнеэкономических связей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На площадке Российско-Китайского форума состоялась сессия «Мягкая сила: женщины в мире бизнеса». Она собрала предпринимательниц, представителей органов власти и деловых объединений. Главная тема — роль женщин в экономике и пути выхода на международные рынки.
Генеральный директор компании «Юнерджи», руководитель комитета по развитию женского предпринимательства хабаровского отделения «Опора России» Яна Петухова напомнила, что женщины составляют 43% бизнес-сообщества России, и это число продолжает расти.
«Развитие женского предпринимательства требует активного взаимодействия и обмена опытом между регионами. Доля женского бизнеса в России составляет 43%, и эта цифра продолжает расти, особенно среди самозанятых. Наша задача — содействовать переходу самозанятых на уровень индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Это будет способствовать развитию экономики региона, повышению налоговых поступлений и созданию новых рабочих мест. Кроме того, в Хабаровском крае нужно увеличить количество женщин-предпринимателей с 70 тысяч до уровня 103,3 тысячи, как в Приморье», — рассказала Яна Петухова.
В ходе обсуждения участники говорили о том, как женщинам легче включаться в деловую среду, строить связи и масштабировать проекты. Отдельное внимание уделили внешнеэкономической деятельности и реальным барьерам, с которыми сталкиваются предпринимательницы.
«При выходе на международные рынки основными препятствиями становятся нехватка знаний о местной среде, сложившиеся культурные различия, юридические нормы, высокие затраты на старт, необходимость адаптации продукции и маркетинговых подходов. Для решения этих вопросов необходимы партнерство с местными предприятиями, интеграция в региональные отрасли и профессиональные сети, а также использование инструментов финансовой поддержки. Особенное значение приобретает совместное участие в экономических кластерах и территориях опережающего развития, предлагающих налоговые льготы и административные преимущества», — рассказала Эльвира Кускова, CEO компании «Бизнес Инновации», сопредседатель отделения «Деловой России» по Хабаровскому краю и ЕАО.
Среди предложений — создание женских экспортных клубов, развитие программ наставничества, улучшение корпоративного управления и продвижение товаров российских предпринимательниц за рубежом.
«Женщины-предприниматели отличаются гибкостью, инновационностью и склонностью к кооперации, что обеспечивает успешность их бизнеса на международном уровне. Государственная поддержка, включающая финансовое содействие и образовательные программы, способствует росту объемов экспорта и увеличению числа успешных кейсов. Начало деятельности на внешнем рынке возможно благодаря поддержке специализированных центров, а участие в женских клубах экспортеров усиливает эффективность деловых связей и стимулирует появление новых проектов», — рассказала директор АНО «Центр поддержки экспорта Хабаровского края» Анна Тимячева.
Сессия прошла в рамках Российско-Китайского форума, который стартовал в Хабаровске 19 мая.