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«Бардак полный, разговор будет жестокий». Лукашенко сказал чиновникам про возможный неприятный разговор перед Новым годом

Лукашенко предупредил чиновников о неприятном разговоре перед Новым годом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов, которое проходит во Дворце Независимости 20 мая, предупредил чиновников о неприятном разговоре перед Новым годом, пишет БелТА.

Лукашенко спросил, какие именно есть предложения у правительства по мерам ответственности за объективные нарушения правил благоустройства и порядка на земле.

— Для граждан это, например, неокошенные участки, завалившиеся заборы, мусор на приусадебной территории и тому подобное. Смотрите, чтобы у нас не было неприятного разговора к Новому году. Вы знаете, я человек подвижный, — акцентировал внимание глава государства.

Президент уточнил, что он может посмотреть и добавил, что в субботу, 17 мая, объехал все деревни севера Минского района.

— Сел и поехал. Смотрю поля, смотрю, как вы там хозяйствуете. Бардак полный. Прошу вас иметь это в виду. Разговор будет жестокий, — предупредил Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про «золото», которое лежит под ногами в Беларуси.

Вместе с тем Лукашенко обратился к белорусам в связи с Жировичской иконой Божией Матери.

Кстати, замглавы МАРТ объяснил цены на мытую картошку в Беларуси.

Кроме того, МАРТ и Минсельхозпрод высказались о наличии картошки и лука в магазинах Беларуси.