«Бардак полный, разговор будет жестокий». Лукашенко сказал чиновникам про возможный неприятный разговор перед Новым годом

— Для граждан это, например, неокошенные участки, завалившиеся заборы, мусор на приусадебной территории и тому подобное. Смотрите, чтобы у нас не было неприятного разговора к Новому году. Вы знаете, я человек подвижный, — акцентировал внимание глава государства.