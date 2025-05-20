«Чего там только нет: старые холодильники, стекло, бытовой мусор». Лукашенко отреагировал на стихийные свалки под Минском

— Я, можно сказать, случайно (обнаружил. — Ред.). Вот я премьеру говорил — в его области вчерашней (Александр Турчин до назначения премьер-министром был главой Минского облисполкома. — Ред.) по Минскому району. Я проехал и ужаснулся, — заявил глава государства.