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«Чего там только нет: старые холодильники, стекло, бытовой мусор». Лукашенко отреагировал на стихийные свалки под Минском

Лукашенко высказался о стихийных свалках под Минском: «Я проехал и ужаснулся».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов, которое проходит 20 мая, высказался о стихийных свалках под Минском, сообщает БелТА.

Лукашенко акцентировал внимание на том, что пока в стране полностью не решены вопросы, касающиеся контейнерного сбора коммунальных отходов. Он уточнил, что дачники, жители малых городов зачастую просто не знают, куда именно выбрасывать ненужное.

— Я, можно сказать, случайно (обнаружил. — Ред.). Вот я премьеру говорил — в его области вчерашней (Александр Турчин до назначения премьер-министром был главой Минского облисполкома. — Ред.) по Минскому району. Я проехал и ужаснулся, — заявил глава государства.

Президент уточнил, что Минский района является отхожим районом города-героя Минска и отметил:

— Что там творится — это кошмар. Прямо на окраине леса, никто не утруждает себя: заехал самосвал, выбросили… Чего только нет! — сообщил глава государства.

Глава государства добавил, что остановился специально и посмотрел: «старые холодильники, пластмасса, стекло, разного рода бытовой мусор».

— Это под Минском! — акцентировал внимание президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про «золото», которое лежит под ногами в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко сказал чиновникам про возможный неприятный разговор перед Новым годом: «Бардак полный, разговор будет жестокий».

Вместе с тем Лукашенко обратился к белорусам в связи с Жировичской иконой Божией Матери.

Кстати, новый мусороперерабатывающий завод заработает в 2025 году в Минске.