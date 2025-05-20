«Разруха не в клозетах, а в головах». Лукашенко указал на упущения в наведении порядка в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко указал на упущения в наведении порядка в республике. Соответствующее заявление Лукашенко сделал во вторник, 20 мая 2025 года, на совещании по вопросам обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов, которое состоялось во Дворце Независимости.
Александр Лукашенко рассказал, что некоторое время назад лично объехал деревни северной части Минского района.
— Смотрите, чтобы у нас не было неприятного разговора к Новому году. Вы знаете, я человек подвижный. Я могу посмотреть. Вот я объехал в субботу все деревни севера нашего Минского района. Сел и поехал. Смотрю поля, смотрю, как вы там хозяйствуете. Бардак полный. Прошу вас иметь это в виду, — приводит слова президента БелТА.
Лукашенко отметил, что должна быть безусловная ответственность за наведение и поддержание порядка на земле. В частности, граждане должны отвечать за покос своих участков, следить за мусором на приусадебной территории.
Особая роль — у местных органов власти. Они должны способствовать и помогать одиноким пенсионерам, инвалидам, в частности, содействие таким категориям граждан должны оказывать сельские советы.
— А если есть здоровые дети, внуки и так далее, то это должно быть уже их сферой ответственности. Нет — рублем заставляйте, — подсказал Лукашенко.
Ответственным образом должны к этим вопросам подходить и субъекты хозяйствования, предприятия, организации.
— Может быть бедно, но чисто. Это не мной придумано — это за много лет сложившиеся традиции элементарного порядка во всем. Как говорил классик, «разруха не в клозетах, а в головах», — подчеркнул президент.
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