«Разруха не в клозетах, а в головах». Лукашенко указал на упущения в наведении порядка в Беларуси

— Смотрите, чтобы у нас не было неприятного разговора к Новому году. Вы знаете, я человек подвижный. Я могу посмотреть. Вот я объехал в субботу все деревни севера нашего Минского района. Сел и поехал. Смотрю поля, смотрю, как вы там хозяйствуете. Бардак полный. Прошу вас иметь это в виду, — приводит слова президента БелТА.