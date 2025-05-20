Слуцкий рассказал о подготовке меморандума России и Украины

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Президент РФ также заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом отметил, что сроков подготовки меморандума РФ и Украины нет и быть не может, в этом вопросе «дьявол кроется в деталях».