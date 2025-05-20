Участник СВО Владимир Анисимов назначен замглавы Нижнего Новгорода

Участник специальной военной операции (СВО) и программы «Время героев» (18+) Владимир Анисимов назначен замглавы Нижнего Новгорода. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
В этой должности он будет курировать работу по поддержке бойцов, членов их семей и патриотическому воспитанию молодежи.
Это направление ему очень близкое — здесь и учеба в военной академии, участие в СВО и знание происходящего изнутри, полученные за проявленное мужество госнаграды, участие в инициированной президентом РФ Владимиром Путиным программе «Время героев».
Глава города напомнил, что в рамках программы «Время героев» был наставником Владимира Анисимова и помог ему погрузиться в работу мэрии Нижнего Новгорода.
Напомним, Андрей Левдиков покинул пост директора МКУ «ГУММиД».
Справка.
Владимир Андреевич Анисимов родился в селе Спасское Спасского района Нижегородской области в 1994 году. В 2019 году окончил Военную академию воздушно-космической обороны. За выполнение боевых задач Владимир Анисимов награжден орденом Мужества и медалью Жукова. С мая 2024 года является участником президентской программы «Время героев».