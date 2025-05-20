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В Индии назвали причину отказа от восстановления связей с Пакистаном

Индия в ближайшей перспективе не сможет восстановить добрососедские связи с Пакистаном после обострения отношений на фоне террористического акта в Пахалгаме. Так считает заместитель главы МИД страны Викрам Мисри.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Будущее двусторонних отношений двух государств, которые в мае обменялись ракетными ударами, обсуждалось на закрытом заседании парламентского комитета Индии по иностранным делам, сообщают «Ведомости».

По словам Викрама Мисри, препятствием для полноценного возобновления сотрудничества является позиция Пакистана. Исламабад обвиняет Нью-Дели в поддержке террористических организаций, что не соответствует действительности. Такие заявления Пакистана в Индии оценивают как попытку найти ложную связь между сторонами, чтобы представить обе страны пострадавшими от трансграничного терроризма.

«Репутация Пакистана как убежища террористов общеизвестна и основана на неопровержимых фактах и доказательствах», — приводит слова Мисри The Times of India.

Конфликт между Индией и Пакистаном вспыхнул после теракта в Пахалгаме в Джамму и Кашмире 22 апреля, где террористы расстреляли группу туристов. Нью-Дели обвинил в произошедшем Исламабад, Пакистан отверг обвинения.

7 мая Индия начала операции «Синдур», в ходе которой нанесла ракетные удары по пакистанской территории. Целями атак назывались инфраструктурные объекты террористов. Пакистан назвал «Синдур» актом войны. 10 мая Исламабад начал ответную военную операцию. В конечном итоге сторонам удалось договориться о прекращении огня.