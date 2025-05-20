В Индии назвали причину отказа от восстановления связей с Пакистаном

По словам Викрама Мисри, препятствием для полноценного возобновления сотрудничества является позиция Пакистана. Исламабад обвиняет Нью-Дели в поддержке террористических организаций, что не соответствует действительности. Такие заявления Пакистана в Индии оценивают как попытку найти ложную связь между сторонами, чтобы представить обе страны пострадавшими от трансграничного терроризма.