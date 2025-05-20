Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что туда включат санкции в отношении газопровода «Северный поток», а также снижение предельной цены на российскую нефть. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, показатель может опуститься до $50 за баррель.