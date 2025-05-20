Экс-глава ФБР объяснил фото с якобы угрозой Трампу советом жены

Ассоциация с Трампом, как пишет Newsweek, заключается в том, что он является 47-м президентом, а термин «86» обычно означает устранение чего-либо (или кого-либо). В мафии это понимается как «вывезти на восемь миль из города и закопать на шесть футов под землю». В ресторанной индустрии это также может означать, что блюдо больше недоступно.