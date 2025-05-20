Axios: Трамп выступил против санкций в отношении России

«Европейские лидеры в ходе звонка спросили о возможности введения США санкций против России, но Трамп заявил, что не считает это хорошей идеей, отметив, что думает, что Путин хочет заключить сделку по Украине», — говорится в публикации.
Накауне вечером Путин и Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
Трамп, со своей стороны, проинформировал о результатах беседы Владимира Зеленского и европейских лидеров. Он также отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
Кроме того, он заявил журналистам, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.