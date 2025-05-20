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Axios: Трамп выступил против санкций в отношении России

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил лидерам Евросоюза и Владимиру Зеленскому, что не поддерживает идею об ужесточении антироссийских санкций, пишет портал Axios.

Источник: © РИА Новости

«Европейские лидеры в ходе звонка спросили о возможности введения США санкций против России, но Трамп заявил, что не считает это хорошей идеей, отметив, что думает, что Путин хочет заключить сделку по Украине», — говорится в публикации.

Накауне вечером Путин и Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.

Трамп, со своей стороны, проинформировал о результатах беседы Владимира Зеленского и европейских лидеров. Он также отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.

Кроме того, он заявил журналистам, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.