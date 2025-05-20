США заявили о создании новейшей ядерной бомбы

«NNSA завершило изготовление первой бомбы свободного падения B61−13, последней модификации ядерного оружия семейства B61», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале ведомства.
Из заявления следует, что проект был выполнен почти на год раньше заявленной даты.
Создание «нового варианта ядерной бомбы свободного падения B-61» было одобрено в конце 2023 года, завершить работы планировалось весной 2026 года. B61−13 планируется снарядить современные истребители и бомбардировщик B-21.