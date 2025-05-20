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США заявили о создании новейшей ядерной бомбы

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. США изготовили первый экземпляр ядерной боеголовки В61−13, модифицировав исходную термоядерную бомбу B61, сообщает Национальное агентство по ядерной безопасности США (NNSA) со ссылкой на главу минэнерго страны Криса Райта.

Источник: NNSA

«NNSA завершило изготовление первой бомбы свободного падения B61−13, последней модификации ядерного оружия семейства B61», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале ведомства.

Из заявления следует, что проект был выполнен почти на год раньше заявленной даты.

Создание «нового варианта ядерной бомбы свободного падения B-61» было одобрено в конце 2023 года, завершить работы планировалось весной 2026 года. B61−13 планируется снарядить современные истребители и бомбардировщик B-21.