BI: эпоха американского беспилотника MQ-9 Reaper прошла

Это коммерческие беспилотники массового производства, которые могут быть использованы для выполнения самых разнообразных боевых задач, относительно недороги. Их стоимость оценивается разве что в сотни долларов за единицу. Большинство из них имеют ограниченную грузоподъемность, высоту полета и радиус действия. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы перевести вооруженную борьбу в совершенно новое качество.