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В Беларуси планируется принять новую стратегию обращения с отходами

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется принять новую стратегию обращения с отходами и определить единого регулятора. Об этом шла речь на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк доложил о разработке в стране единой стратегии обращения с отходами производства и потребления. «Такой документ по состоянию на сегодня разработан», — констатировал он. Кроме того, при Минприроды создан координационный совет по обращению с отходами, в который вошли представители науки, бизнеса, местных органов власти, заинтересованных организаций. «Мы учли все возможные замечания, — сказал министр. — Стратегия вынесена на общественное обсуждение. Поступают определенные вопросы, в том числе и от граждан, которые мы учитываем. И в ближайшее время, после определенной доработки, стратегия будет внесена на рассмотрение в правительство».

Как пояснил Сергей Масляк, в новом документе планируется объединить другие документы по данной тематике. «Сегодня в стране вопросы обращения с отходами отражены в шести стратегиях и четырех концепциях. Надо аккумулировать это все в единый документ и дать возможность определить единый орган в лице Минприроды, — объяснил он необходимость разработки и принятия новой стратегии. — Это даст свои результаты в ближайшее время. Я за эти вопросы буду головой отвечать».