Путин рассказал Трампу о предотвращенных терактах на Красной площади

Россия предотвратила угрозы совершения терактов около Кремля и Красной площади в ночь на 7 мая. Об этом рассказал президент России Владимир Путин американскому президенту Дональду Трампу, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«В ночь с 6 на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника, а также американские ракеты Storm Shadow (это британские ракеты. — РБК), причем большая часть шла на Москву. Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади», — пересказал Ушаков слова президента (цитата по «РИА Новости»).
Путин отметил, что таким образом украинцы хотели запугать гостей празднования 80-летия Победы, чтобы иностранные лидеры не приехали в Москву.
По словам Ушакова, в разговоре двух президентов большое внимание было уделено теме союзничества СССР и США в годы войны. «Трамп помнит об этом боевом братстве и с сожалением говорил о том, что по странным обстоятельствам наши страны сегодня не только не вместе, но и весьма далеки друг от друга», — указал помощник. Республиканец, как рассказал Ушаков, признался: ему в США не верят, что советский народ понес больше всего жертв в этой войне.
Парад 9 мая на Красной площади посетили лидер Китая Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, президенты Казахстана, Белоруссии Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко, а также представители Венесуэлы, Кубы, Республики Конго, Буркина-Фасо и другие — в общей сложности почти 30 лидеров.