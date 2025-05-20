Путин рассказал Трампу о предотвращенных терактах на Красной площади

По словам Ушакова, в разговоре двух президентов большое внимание было уделено теме союзничества СССР и США в годы войны. «Трамп помнит об этом боевом братстве и с сожалением говорил о том, что по странным обстоятельствам наши страны сегодня не только не вместе, но и весьма далеки друг от друга», — указал помощник. Республиканец, как рассказал Ушаков, признался: ему в США не верят, что советский народ понес больше всего жертв в этой войне.