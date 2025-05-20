Минниханов обсудил с Русских промышленную кооперацию

Стороны затронули вопросы межрегионального сотрудничества. Кроме того, собеседники обсудили взаимодействие в сфере промышленной кооперации между машиностроительными предприятиями Татарстана и Ульяновской области.
Во встрече приняли участие заместитель вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко и первый вице-премьер Ульяновской области Марина Алексеева.
Алексей Русских завтра примет участие в заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы», которое пройдет в Казани.