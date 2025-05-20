Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан определил новые направления делового сотрудничества с Венгрией — в каких сферах

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент Узбекистана провел встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Программа официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Будапешт началась со встречи с главами крупнейших компаний и банков Венгрии.

говорится в сообщении

В ходе встречи с представителями венгерского бизнеса глава Узбекистана отметил динамичный рост прямых венгерских инвестиций в экономику страны. Так, OTP Bank ранее приобрел один из крупных банков Узбекистана и занял устойчивые позиции на финансовом рынке республики.

Поддержаны новые планы OTP по созданию совместной компании для развития автокредитования, запуску программы финансирования бизнеса, строительству масштабного птицеводческого кластера.

отметили в пресс-службе

Было отмечено, что в целях расширения промышленной кооперации и поощрения трансфера передовых технологий в Ташкентской области создается специальная промышленная зона для европейских компаний. Ее управление передадут венгерскому оператору Inpark.

В целях расширения экономического партнерства президент Узбекистана обозначил ряд приоритетных направлений. Среди них: софинансирование совместных проектов и поддержка экспорта готовой продукции на перспективные рынки третьих стран.

Он подчеркнул важность усиления транспортной взаимосвязанности, в частности, увеличения грузовых перевозок и развития прямого авиасообщения между двумя странами.

Мирзиёев также высоко оценил проявленный интерес венгерских компаний к реализации совместных проектов. В свою очередь представители бизнеса озвучили предложения и планы по расширению партнерства.

В ходе встречи достигнуты договоренности по реализации новых проектов по таким направлениям, как модернизация транспортной и дорожной инфраструктуры, строительство логистических центров и коммунальных сетей, производство стройматериалов, готового текстиля, химической продукции, фармпрепаратов.

В завершение глава государства предложил проводить встречи в таком формате на регулярной основе.

Мы создадим все условия для развития прочных связей между деловыми сообществами наших стран.

заверил президент Узбекистана

По итогам мероприятия в присутствии Шавката Мирзиёева состоялась церемония обмена соглашениями о реализации приоритетных инвестиционных проектов.