Узбекистан определил новые направления делового сотрудничества с Венгрией — в каких сферах

В ходе встречи с представителями венгерского бизнеса глава Узбекистана отметил динамичный рост прямых венгерских инвестиций в экономику страны. Так, OTP Bank ранее приобрел один из крупных банков Узбекистана и занял устойчивые позиции на финансовом рынке республики.