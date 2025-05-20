Сергей Цивилев и Радий Хабиров возложили цветы к памятнику Шаймуратова

"Памятник грандиозный. Конечно, надо помнить об этих великих людях и память о них передавать последующим поколениям. Мне понравилось, что, несмотря на многие годы, когда ему по различным причинам не было присвоено достойное звание, достойную награду за его подвиг удалось добиться, и в 2020 году по решению нашего президента Владимира Владимировича Путина ему присвоено звание Героя Российской Федерации. Конечно же, не Героя Советского Союза, это какая-то даже связь времен такая достойная — Героя Российской Федерации.
Я думаю, что надо поставить здесь пару терминалов по краям и ввести информацию о героях, в том числе и современных. К терминалам бы народ шёл. Памятник сделан на высокохудожественной ноте. Очень впечатляюще. Надо, чтобы сюда больше приходило людей, чтобы чаще проводили здесь мероприятия. И вот, я вижу, уже подготовка идет к новым мероприятиям. И обязательно все делегации должны приезжать и возлагать цветы«, — поделился своими впечатлениями Сергей Цивилев после осмотра мемориального комплекса с корреспондентом ИА “Башинформ”.
Глава республики рассказал, что с Советской площади на СВО провожали башкирские батальоны, и ребята, когда приезжают домой в отпуск, обязательно возлагают цветы к памятнику.
Напомним, скульптурную композицию открыли в День Республики 11 октября 2022 года. Она посвящена легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, его знаменитым конникам и всем защитникам Родины. Автор памятника — скульптор, народный художник России Салават Щербаков.
Конная статуя высотой более 2 натуральных размеров дополняется двумя бронзовыми горельефами с изображением сцен из славной истории 112-й Башкирской кавдивизии и древнего башкирского воинства. На мемориальных башнях размещены гербы Российской Федерации и Республики Башкортостан, тексты Указа президента Российской Федерации о присвоении генералу Шаймуратову почетного звания Героя России и списки бойцов Башкавдивизии — 78 Героев Советского Союза и 5 полных кавалеров ордена Славы.
Колоннада, с двух сторон обнимающая постамент, символизирует народное объединение перед опасностью, перед лицом врага, придает всему ансамблю торжественность и монументальность.
По обеим сторонам постамента размещены рельефы, рассказывающие о Шаймуратове, его корнях, исторических предшественниках, и сослуживцах — лучших представителях башкирского воинства, изображена жизнь разведчика и дипломата, служившего военным атташе в Турции и Китае, хорошо владевшего английским, китайским, татарским, уйгурским и казахским языками, «объехавшего полмира по особым заданиям правительства», и уже этим внёсшего неоценимый вклад в дело защиты Отечества.
Реконструкцию Советской площади начали летом 2020 года. Строители расширили её территорию, рядом с Башкирским государственным педагогическим университетом имени Акмуллы, перед детской музыкальной школой № 1 имени Наримана Сабитова высадили сквер. А в сентябре 2021 года здесь запустили светомузыкальный фонтан.
Теперь это любимое место отдыха десятков тысяч горожан и место проведения культурных событий международного уровня — от детских до академических: международная книжная ярмарка «Китап-Байрам», всероссийский фестиваль игр «Айда играть», Всероссийский конкурс патриотической песни «Время героев», фестиваль классической музыки «Романтика осени» и другие яркие мероприятия.