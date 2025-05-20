Сергей Цивилев и Радий Хабиров возложили цветы к памятнику Шаймуратова

Я думаю, что надо поставить здесь пару терминалов по краям и ввести информацию о героях, в том числе и современных. К терминалам бы народ шёл. Памятник сделан на высокохудожественной ноте. Очень впечатляюще. Надо, чтобы сюда больше приходило людей, чтобы чаще проводили здесь мероприятия. И вот, я вижу, уже подготовка идет к новым мероприятиям. И обязательно все делегации должны приезжать и возлагать цветы«, — поделился своими впечатлениями Сергей Цивилев после осмотра мемориального комплекса с корреспондентом ИА “Башинформ”.