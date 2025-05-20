AFP: Пакистан и Индия договорились отвести войска на позиции мирного времени

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.
«Войска будут выведены на позиции, которые они занимали до конфликта, к концу мая», — заявил неназванный представитель Службы безопасности Пакистана.
ПАРИЖ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Индии и Пакистана договорились к концу мая отвести войска на позиции, которые они занимали до начала вооруженного конфликта.
Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.
«Войска будут выведены на позиции, которые они занимали до конфликта, к концу мая», — заявил неназванный представитель Службы безопасности Пакистана.