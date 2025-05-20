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AFP: Пакистан и Индия договорились отвести войска на позиции мирного времени

ПАРИЖ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Индии и Пакистана договорились к концу мая отвести войска на позиции, которые они занимали до начала вооруженного конфликта.

Источник: AP 2024

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.

«Войска будут выведены на позиции, которые они занимали до конфликта, к концу мая», — заявил неназванный представитель Службы безопасности Пакистана.